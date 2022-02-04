В посольстве России на Филиппинах произошел пожар
В посольстве России на Филиппинах, расположенном в столице Маниле, произошел пожар. Об этом сообщает американское издание Inquirer со ссылкой на филиппинское пожарное управление.
До этого интернет-издание Rappler опубликовало видео горящей крыши здания российского ведомства. В МИД РФ информацию подтвердили.
На место пожара были отправлены соответствующие службы. Отмечается, что за час возгорание удалось взять под контроль. По данным источника, пострадавших нет. Последствия пожара устраняются.
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