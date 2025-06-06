Двое пострадавших от обстрелов ВСУ в Курской области остаются в реанимации

Двое жителей Курской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, продолжают находиться в реанимации. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — две женщины из Рыльска, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения во время обстрела жилых домов. Одна из них, Любовь Стефановна, также переживает за сына, который находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.