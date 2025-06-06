Двое пострадавших от обстрелов ВСУ в Курской области остаются в реанимации

Двое жителей Курской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, продолжают находиться в реанимации. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — две женщины из Рыльска, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения во время обстрела жилых домов. Одна из них, Любовь Стефановна, также переживает за сына, который находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

ВСУ повредили свыше 400 жилых домов в Курской области с декабря

Помимо этого, в реанимации остается 54-летняя женщина, перенесшая операцию. В соседних палатах находятся трое мужчин, пострадавших от атаки беспилотника: двое из деревни Сухая Рыльского района и один из Мартыновки Суджанского района. Несмотря на стабильное улучшение состояния, врачи пока не разрешают им выписку, чтобы исключить возможные риски для здоровья.

Накануне Хинштейн сообщал о гибели молодой женщины в результате удара ВСУ по Рыльску, а также о шести пострадавших. Позже появилась информация о нападении дрона на рыбака в Суджанском районе. Врио губернатора отметил, что медики прилагают все усилия для стабилизации состояния тяжелых пациентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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