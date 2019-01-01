Движение Femen обвинило Зеленского в изнасиловании

Активистка движения Femen напала на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на избирательном участке, куда он пришёл для голосования, передаёт ТАСС.

Отмечается, что девушка сняла с себя одежду, на её животе было написано «Кот в мешке», и набросилась на вошедшего на участок Зеленского с криком «Хватит насиловать страну!».

Активистку вывели с избирательного участка сотрудники комиссии. При этом полиция на действия девушки не отреагировала.

Сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил о желании представителей команды Владимира Зеленского начать консультации о сближении с Россией.

