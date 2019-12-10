Путин поучил Зеленского манерам на «нормандской встрече». ВИДЕО

Как пишет Ura.ru, инцидент произошел перед самым началом встречи «нормандской четверки». Главы стран-участников переговоров сели за круглый стол, повернувшись в сторону журналистов, чтобы фотографы запечатлели их. Однако Зеленский какое-то время сидел спиной к объективам.

Напомним, что встреча «нормандской четверки» прошла 9 декабря в Париже. Кроме того, на полях саммита состоялась двусторонняя встреча президентов России и Украины. По ее итога Зеленский рассказал, что встреча с глазу на глаз закончилась «ничьей».

