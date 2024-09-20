Два украинских дрона уничтожены в Брянской области

В Брянской области были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он отметил, что силы ПВО предотвратили попытку «террористической атаки киевского режима с использованием БПЛА».

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По информации губернатора, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.

Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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