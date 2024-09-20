Два украинских дрона уничтожены в Брянской области
20 сентября 202422:59
В Брянской области были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он отметил, что силы ПВО предотвратили попытку «террористической атаки киевского режима с использованием БПЛА».
По информации губернатора, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru