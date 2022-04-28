Несколько мощных взрывов сотрясли Киев

Несколько мощных взрывов прогремело в Киеве. Как передают местные СМИ, они раздались в районе Лукьяновки — исторической местности столицы Украины.

Лукьяновка располагается между улицами Дегтярёвской и Багговутовской, Кмитовым и Бабьим ярами, там расположен одноимённый рынок.

По предварительным данным, удар нанесён по оборонному заводу «Артём». Местные жители сообщают, что нанесено не менее трёх ракетных ударов. Других подробностей пока не приводится.


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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаКиевВзрыв
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