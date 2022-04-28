Несколько мощных взрывов сотрясли Киев
28 апреля 202220:23
Несколько мощных взрывов прогремело в Киеве. Как передают местные СМИ, они раздались в районе Лукьяновки — исторической местности столицы Украины.
Лукьяновка располагается между улицами Дегтярёвской и Багговутовской, Кмитовым и Бабьим ярами, там расположен одноимённый рынок.
По предварительным данным, удар нанесён по оборонному заводу «Артём». Местные жители сообщают, что нанесено не менее трёх ракетных ударов. Других подробностей пока не приводится.
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28 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru