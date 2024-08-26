Два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, оба пострадавших были госпитализированы в городскую больницу №2 в Белгороде, где получают необходимую медицинскую помощь.

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В результате обстрела повреждены три частных дома, в которых выбиты окна и повреждены фасады и заборы. В одном из домов повреждены крыша и потолок. Также пострадали два легковых автомобиля.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгородская областьШебекино

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