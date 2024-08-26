Два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, оба пострадавших были госпитализированы в городскую больницу №2 в Белгороде, где получают необходимую медицинскую помощь.
В результате обстрела повреждены три частных дома, в которых выбиты окна и повреждены фасады и заборы. В одном из домов повреждены крыша и потолок. Также пострадали два легковых автомобиля.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ
- Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью
- СМИ: Во Франции продлили срок содержания Павла Дурова под стражей до 28 августа
- Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков
- Белгородской и Курской областям выделят более 1,1 млрд рублей на медпомощь
- СМИ: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС
- Арест основателя Telegram Павла Дурова затронул криптопроекты
- СМИ: Задержание Дурова стало самой радикальной мерой против глав соцсетей
- Исследование показало, что 85% российских школьников учатся дополнительно
- Арест Дурова назвали потенциальным оружием против России через данные Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru