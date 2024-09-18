Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской области

Два сотрудника пострадали в результате атаки украинского дрона в приграничных районах Курской области. Во время нападения энергетики занимались ремонтом, когда беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на автогидроподъемник, сообщили в пресс-службе компании «Россети Центр».

В результате взрыва сотрудники получили осколочные ранения различной степени тяжести. В компании отметили их мужество и труд, наградив специалистов медалями «За заслуги перед Курской областью» III степени, которые были вручены от имени главы региона.

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Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что одной из целей вторжения является создание «буферной зоны».

Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию», пообещав разобраться с «проникшими в область бандитами», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУПострадавшиеКурская Область

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