Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской области

Два сотрудника пострадали в результате атаки украинского дрона в приграничных районах Курской области. Во время нападения энергетики занимались ремонтом, когда беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на автогидроподъемник, сообщили в пресс-службе компании «Россети Центр».

В результате взрыва сотрудники получили осколочные ранения различной степени тяжести. В компании отметили их мужество и труд, наградив специалистов медалями «За заслуги перед Курской областью» III степени, которые были вручены от имени главы региона.