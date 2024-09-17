Москвичи собрали более 21 млн рублей для Курска через сайт «Миллион призов»
За месяц жители Москвы через сайт «Миллион призов» перечислили пострадавшим на приграничных территориях гражданам более 21 миллиона рублей, сообщил руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
«На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи», — пояснил он.
На сайте программы можно обменять призовые баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров, либо направить на благотворительность. В общей сложности с момента появления такой возможности горожане перевели на благотворительные нужды свыше 580 миллионов рублей.
На данный момент сайт «Миллион призов» продолжает сборы совместно с Российским Красным Крестом. Для участия в нем необходимо зайти в раздел «Поощрения» и выбрать категорию «Благотворительность». Затем пожертвовать от 500 до пяти тысяч баллов городской программы лояльности «Миллион призов», полученных за участие в проектах «Активный гражданин», «Город заданий» и других.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru