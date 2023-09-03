Два батальона ВСУ в Харькове госпитализировали из-за вспышки легионеллеза

Среди украинских военнослужащих в Харькове распространяется легионеллез. Об этом пишет «Украина.ру».

До 16 увеличилось число жертв легионеллеза в Польше

По информации издания, вспышка произошла в расположении 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение принимает участие в боях за Купянск.

В ночь на 3 сентября два стрелковых батальона вывели из окрестностей Купянска и госпитализировали. Это около тысячи военнослужащих.

Ранее вспышка легионеллеза произошла в Польше. Заболели 158 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньХарьковУкраина

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