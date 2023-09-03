Два батальона ВСУ в Харькове госпитализировали из-за вспышки легионеллеза
3 сентября 202313:29
Среди украинских военнослужащих в Харькове распространяется легионеллез. Об этом пишет «Украина.ру».
По информации издания, вспышка произошла в расположении 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение принимает участие в боях за Купянск.
В ночь на 3 сентября два стрелковых батальона вывели из окрестностей Купянска и госпитализировали. Это около тысячи военнослужащих.
Ранее вспышка легионеллеза произошла в Польше. Заболели 158 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru