До 16 увеличилось число жертв легионеллеза в Польше

Как отмечается, за последние сутки скончались ещё двое инфицированных.

В настоящее время госпитализировано в городе 157 человек заболевших болезнью легионеров.

По заявлению местных властей, источником инфекции стала городская система водоснабжения.

Ранее в ВОЗ заявили, что в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

