До 16 увеличилось число жертв легионеллеза в Польше

Число жертв легионеллеза в польском городе Жешув увеличилось до 16 человек, сообщили в городской санитарно-эпидемической службе, передает Рамблер.

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Как отмечается, за последние сутки скончались ещё двое инфицированных.

В настоящее время госпитализировано в городе 157 человек заболевших болезнью легионеров.

По заявлению местных властей, источником инфекции стала городская система водоснабжения.

Ранее в ВОЗ заявили, что в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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