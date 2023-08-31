До 16 увеличилось число жертв легионеллеза в Польше
31 августа 202315:46
Число жертв легионеллеза в польском городе Жешув увеличилось до 16 человек, сообщили в городской санитарно-эпидемической службе, передает Рамблер.
Как отмечается, за последние сутки скончались ещё двое инфицированных.
В настоящее время госпитализировано в городе 157 человек заболевших болезнью легионеров.
По заявлению местных властей, источником инфекции стала городская система водоснабжения.
Ранее в ВОЗ заявили, что в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru