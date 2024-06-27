Дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области
Дроны ВСУ нанесли удары по еще нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. ВСУ использовали FPV-дрон для атаки на частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа.
В результате взрыва были полностью уничтожены дом и несколько хозпостроек, при этом в момент инцидента в жилом доме никто не присутствовал.
Также отмечается, что в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома, в результате чего были повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме также было выбито окно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru