Дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области

Дроны ВСУ нанесли удары по еще нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. ВСУ использовали FPV-дрон для атаки на частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа.

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ

В результате взрыва были полностью уничтожены дом и несколько хозпостроек, при этом в момент инцидента в жилом доме никто не присутствовал.

Также отмечается, что в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома, в результате чего были повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме также было выбито окно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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