Дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области

Дроны ВСУ нанесли удары по еще нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. ВСУ использовали FPV-дрон для атаки на частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа.