Спецназ уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Гладкова
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт в Белгородской области, говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Это произошло во время пребывания там главы региона Вячеслава Гладкова. По его словам, инцидент произошел в тот момент, когда он находился в рабочей поездке в Грайворонском округе, в ходе которой посетил село Смородино, где 21 марта при ударе ВСУ погибли четыре человека. Один из дронов совершил налет в момент, когда шел разговор с местными жителями. Было принято решение занять безопасное место в Доме культуры.
БПЛА был сбит сотрудником Росгвардии, применившим стрелковое оружие. В результате налета никто не пострадал. Гладков отметил, что противник пытается целенаправленно атаковать спасателей и местных жителей.
Ранее стало известно, что количество погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
