Дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские беспилотники нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, жертв нет.

По словам главы региона, атаки затронули три муниципалитета. В городе Шебекино один из FPV-дронов сдетонировал при падении, в результате чего были повреждены стекла в двух квартирах многоквартирного дома. Два других беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Белгородском селе мирный житель пострадал в результате детонации дрона

В хуторе Балки Шебекинского округа удар дрона спровоцировал возгорание частного дома. В селе Муром два беспилотника повредили окна в одном домовладении, а второе полностью сгорело.

Также сообщается о повреждениях в хуторе Тополи Грайворонского округа и в селе Посохово Валуйского округа, где дрон ударил по объекту связи. Восстановительные работы начнутся после координации с Министерством обороны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУБелгородская область

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