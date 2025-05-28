Дроны атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, жертв нет.
По словам главы региона, атаки затронули три муниципалитета. В городе Шебекино один из FPV-дронов сдетонировал при падении, в результате чего были повреждены стекла в двух квартирах многоквартирного дома. Два других беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В хуторе Балки Шебекинского округа удар дрона спровоцировал возгорание частного дома. В селе Муром два беспилотника повредили окна в одном домовладении, а второе полностью сгорело.
Также сообщается о повреждениях в хуторе Тополи Грайворонского округа и в селе Посохово Валуйского округа, где дрон ударил по объекту связи. Восстановительные работы начнутся после координации с Министерством обороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru