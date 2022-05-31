Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Как отметил чиновник, на контролируемых РФ территориях «уже исключительно российский интернет и связь».
«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись», — подчеркнул Крючков в беседе с РИА Новости.
Советник главы Крыма добавил, что для использования российских услуг связи жителям регионов достаточно купить sim-карты российского оператора, которые уже поступили в продажу, пишет Газета.ру.
Ранее украинские силовики в ходе обстрелов перебили кабель телефонной связи, спровоцировав аварию на магистральной сети и оставив без связи население Херсонской и Запорожской областей, отмечает телеканал «360».
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