Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»

Как отметил чиновник, на контролируемых РФ территориях «уже исключительно российский интернет и связь».

«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись», — подчеркнул Крючков в беседе с РИА Новости.

Советник главы Крыма добавил, что для использования российских услуг связи жителям регионов достаточно купить sim-карты российского оператора, которые уже поступили в продажу, пишет Газета.ру.

Ранее украинские силовики в ходе обстрелов перебили кабель телефонной связи, спровоцировав аварию на магистральной сети и оставив без связи население Херсонской и Запорожской областей, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:ИнтернетМобильная СвязьРегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры