Зеленский пригрозил оставить правительство без зарплаты из-за шахтёров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца апреля закрыть все долги перед шахтёрами. Об этом он заявил, выступая на совещании работников угольной промышленности, сообщает телеканал «112 Украина».

Если правительство не уложится в срок, будет справедливо, если правительство не получит зарплату за эти месяцы, добавил Зеленский.

По словам президента, долги перед шахтёрами уже превысили один миллиард гривен (2,6 миллиарда рублей).

