Долг за электричество на Украине превысил $1,6 миллиарда
На украинском рынке электроэнергии возник долг в 60 миллиардов гривен ($1,6 миллиарда), заявила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», - сказал глава компании Владимир Кудрицкий.
Ранее сообщалось, что на Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества. В начале октября стало известно, что к началу зимы страна не успеет накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября создал специальный фонд для сбора $65 миллионов финансовой помощи для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru