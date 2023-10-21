Долг за электричество на Украине превысил $1,6 миллиарда

На украинском рынке электроэнергии возник долг в 60 миллиардов гривен ($1,6 миллиарда), заявила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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«Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», - сказал глава компании Владимир Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что на Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества. В начале октября стало известно, что к началу зимы страна не успеет накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля.

Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября создал специальный фонд для сбора $65 миллионов финансовой помощи для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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