Долг за электричество на Украине превысил $1,6 миллиарда

«Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке», - сказал глава компании Владимир Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что на Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества. В начале октября стало известно, что к началу зимы страна не успеет накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля.

Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября создал специальный фонд для сбора $65 миллионов финансовой помощи для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

