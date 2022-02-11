В ДНР подтвердили наличие английских и польских наемников в Донбассе

Разведка ДНР подтверждает присутствие английских и польских наемников в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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«Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников», - говорится в заявлении Басурина, которое опубликовано в Telegram-канале Народной милиции.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРРазведкаДонбасс
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