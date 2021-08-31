ДНР инициирует экстренную встречу подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе

Самопровозглашённая Донецкая народная республика запросила проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с эскалацией на линии соприкосновения. Об этом сообщает министерство иностранных дел ДНР.

Заседание должно состояться завтра в 11 часов утра. Уведомление направлено главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, послу Яшару Халиту Чевику. Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства непризнанной республики, уже почти 8 лет Донбасс остаётся разменной монетой Киева, который ни во что не ставит жизни и судьбы жителей региона.

В преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом резко возросло количество обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. Как указывают в МИД ДНР, делается это с целью в очередной раз обвинить республику в срыве мирных договоренностей и «выклянчить у своих западных партнеров очередные транши для «отражения российской агрессии».

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, только за последние семь дней украинские формирования выпустили почти 300 снарядов по территории Республики. Ранены пятеро мирных граждан, повреждены 17 жилых домов, 4 объекта инфраструктуры, два автомобиля.

Пик эскалации пришёлся на 28 августа, когда православная церковь отмечала праздник Успения Пресвятой Богородицы. В тот день около 80 боеприпасов обрушились на восемь населенных пунктов, в том числе, под обстрел попали Горловка, Доломитное, Старомихайловка.

В МИД ДНР также выразили недоумение и возмущение в связи с тем, что представители Украины, а также западных государств, вплоть до их лидеров, публично выражают соболезнования по поводу гибели и ранений бойцов ВСУ, однако ни словом не упоминают гибель и ранение мирных жителей республики.

При этом, львиная часть уведомлений о грубейших нарушениях режима прекращения огня с украинской стороны, которые направляются в адрес СММ ОБСЕ, а также координатору Контактной группы, остаются безо всякой реакции Киева, а, порой, вообще не рассылаются, подчеркивает МИД ДНР.

