Депутаты Верховной рады предложили декриминализировать порнографию
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект о декриминализации порнографических материалов. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что инициатива предлагает внесение поправок в Уголовной кодекс. В текущей редакции документ предусматривает лишение свободы за ввоз и производство порнографии.
Парламентарий назвал «абсурдной» ситуацию, когда полиция охотится за производителями контента для взрослых. Действующие нормы закона о порнографии Бужанский счел устаревшими.
Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в намерении подсадить граждан на каннабис, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru