Депутаты Верховной рады предложили декриминализировать порнографию

Депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что инициатива предлагает внесение поправок в Уголовной кодекс. В текущей редакции документ предусматривает лишение свободы за ввоз и производство порнографии.

Парламентарий назвал «абсурдной» ситуацию, когда полиция охотится за производителями контента для взрослых. Действующие нормы закона о порнографии Бужанский счел устаревшими.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в намерении подсадить граждан на каннабис, передает «Радиоточка НСН».

