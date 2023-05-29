Депутаты Рады проголосовали за санкции против Ирана на полвека

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за введений санкций против Ирана сроком на 50 лет. Законопроект на рассмотрение был внесен Владимиром Зеленским.

В частности, предлагается отменить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки и так далее.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что депутаты Рады поддержали законопроект Владимира Зеленского перенести День Победы на 8 мая и назвать его Днем памяти и победы над нацизмом.