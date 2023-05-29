Депутаты Рады проголосовали за санкции против Ирана на полвека
29 мая 202316:27
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за введений санкций против Ирана сроком на 50 лет. Законопроект на рассмотрение был внесен Владимиром Зеленским.
В частности, предлагается отменить торговлю с Ираном, остановить транзит ресурсов, прекратить полеты и перевозки и так далее.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что депутаты Рады поддержали законопроект Владимира Зеленского перенести День Победы на 8 мая и назвать его Днем памяти и победы над нацизмом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru