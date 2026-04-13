Депутат заявил о нарушениях пасхального перемирия Киевом
Украина нарушала пасхальное перемирие как в прошлом году, так и в этом, несмотря на его официальную поддержку. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, в период перемирия фиксировались удары, в результате которых гибли военнослужащие и мирные жители. Он отметил, что подобные нарушения, по его оценке, повторились и в этом году.
Красов также заявил, что Киев поддержал перемирие лишь формально, тогда как на практике, по его словам, продолжались атаки и провокации.
При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины и стран Запада, выполняет взятые на себя обязательства, передает «Радиоточка НСН».
