Депутат заявил о нарушениях пасхального перемирия Киевом

Украина нарушала пасхальное перемирие как в прошлом году, так и в этом, несмотря на его официальную поддержку. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По его словам, в период перемирия фиксировались удары, в результате которых гибли военнослужащие и мирные жители. Он отметил, что подобные нарушения, по его оценке, повторились и в этом году.