Умер кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек

Он родился 13 января 1944 года в Красноярске, в 1970 году окончил ВГИК. До прихода на «Мосфильм» работал на студиях Министерства обороны и научно-популярного кино.

За свою карьеру Бек сотрудничал с режиссерами Андреем Смирновым, Иваном Киасашвили и Юрием Кушнерёвым, работая над фильмами «Верой и правдой», «Дамы приглашают кавалеров» и «Мой любимый клоун». В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким оператора, передает «Радиоточка НСН».

