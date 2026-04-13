Умер кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек
Кинооператор Игорь Бек скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
В организации уточнили, что он ушел из жизни 11 апреля 2026 года. Бек был членом Союза кинематографистов и работал на киностудии «Мосфильм» с 1977 года.
Он родился 13 января 1944 года в Красноярске, в 1970 году окончил ВГИК. До прихода на «Мосфильм» работал на студиях Министерства обороны и научно-популярного кино.
За свою карьеру Бек сотрудничал с режиссерами Андреем Смирновым, Иваном Киасашвили и Юрием Кушнерёвым, работая над фильмами «Верой и правдой», «Дамы приглашают кавалеров» и «Мой любимый клоун». В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким оператора, передает «Радиоточка НСН».
