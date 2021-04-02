Депутат Верховной Рады обвинил Россию в разрушении электроэнергетики
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады Михаил Волынец назвал Россию виновной в разрушении электроэнергетики Украины. Об этом пишет Lenta.ru.
Он заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины через продажу электричества по заниженным ценам. Депутат отметил, что Киев не нуждается в поставках электроэнергии из Минска и Москвы, потому что имеет собственные серьезные мощности.
При этом Волынец подчеркнул, что белорусская электроэнергия в действительности является российской и добавил, что «президент Литвы призывает украинский парламент» прекратить закупать электричество из Белоруссии.
Ранее в феврале глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина до конца отопительного сезона не сможет отказаться от поставок электроэнергии из России. Кудрицкий сообщил, что 13 энергоблоков теплоэлектростанций в стране сломаны, а запас угля на многих ТЭЦ практически нулевой.
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