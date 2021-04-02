Депутат Верховной Рады обвинил Россию в разрушении электроэнергетики

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады Михаил Волынец назвал Россию виновной в разрушении электроэнергетики Украины. Об этом пишет Lenta.ru.



Он заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины через продажу электричества по заниженным ценам. Депутат отметил, что Киев не нуждается в поставках электроэнергии из Минска и Москвы, потому что имеет собственные серьезные мощности.

При этом Волынец подчеркнул, что белорусская электроэнергия в действительности является российской и добавил, что «президент Литвы призывает украинский парламент» прекратить закупать электричество из Белоруссии.