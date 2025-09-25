Депутат Соболев предложил усилить борьбу с агентами Украины внутри России
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев заявил в интервью NEWS.ru, что для противодействия агентам Украины, ввозящим в Россию дроны для ударов по объектам инфраструктуры, необходимо активизировать работу спецслужб.
По его словам, важной задачей также является воспитательная работа с населением — начиная с детского сада, чтобы молодое поколение знало историю, традиции и ценности страны и было готово ее защищать.
Кроме того, парламентарий считает нужным ужесточить наказание за диверсии на территории России.
Он подчеркнул, что подобные действия следует расценивать как более тяжкое преступление, чем измена Родине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вика Цыганова дала совет Егору Криду
- СМИ: В НАТО признали, что остановить ВС РФ невозможно
- СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи
- СМИ: Певец Джейсон Деруло прилетел в Москву
- СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей
- Неизвестный разбил женщине лицо в подмосковном магазине при её ребёнке
- Сеул: КНДР близка к разработке ракеты, которая долетит до США
- По угрожающему Луне астероиду могут нанести ядерный удар
- «Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома
- Рютте: Трамп лично убеждает Венгрию отказаться от российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru