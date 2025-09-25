Депутат Соболев предложил усилить борьбу с агентами Украины внутри России

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев заявил в интервью NEWS.ru, что для противодействия агентам Украины, ввозящим в Россию дроны для ударов по объектам инфраструктуры, необходимо активизировать работу спецслужб.

По его словам, важной задачей также является воспитательная работа с населением — начиная с детского сада, чтобы молодое поколение знало историю, традиции и ценности страны и было готово ее защищать.