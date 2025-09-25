Депутат Соболев предложил усилить борьбу с агентами Украины внутри России

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев заявил в интервью NEWS.ru, что для противодействия агентам Украины, ввозящим в Россию дроны для ударов по объектам инфраструктуры, необходимо активизировать работу спецслужб.

По его словам, важной задачей также является воспитательная работа с населением — начиная с детского сада, чтобы молодое поколение знало историю, традиции и ценности страны и было готово ее защищать.

Генерал Соболев назвал условие для «полного поражения» Украины

Кроме того, парламентарий считает нужным ужесточить наказание за диверсии на территории России.

Он подчеркнул, что подобные действия следует расценивать как более тяжкое преступление, чем измена Родине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:РазведкаУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры