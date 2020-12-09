Депутат Рады заявил, что Украина для МВФ - «дойная корова»

Парламентарий полагает, что международные финансовые организации предоставляют несправедливые условия помощи Киеву.

«К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины», — заявил в эфире канала NewsOne Рабинович.

Рабинович предложил «выгнать» МВФ из страны.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ не собирается оказывать Киеву экстренную финансовую помощь и что он готов работать лишь в рамках уже одобренной программы, передает РЕН ТВ.

