Депутат Рады заявил, что Украина для МВФ - «дойная корова»

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) использует Украину как «дойную корову». По его словам, МВФ планирует забрать у страны все земли и убить промышленность, ему нужны «дешевые развитые рабы».

МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Парламентарий полагает, что международные финансовые организации предоставляют несправедливые условия помощи Киеву.

«К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины», — заявил в эфире канала NewsOne Рабинович.

Рабинович предложил «выгнать» МВФ из страны.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ не собирается оказывать Киеву экстренную финансовую помощь и что он готов работать лишь в рамках уже одобренной программы, передает РЕН ТВ.

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