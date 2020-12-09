Депутат Рады заявил, что Украина для МВФ - «дойная корова»
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) использует Украину как «дойную корову». По его словам, МВФ планирует забрать у страны все земли и убить промышленность, ему нужны «дешевые развитые рабы».
Парламентарий полагает, что международные финансовые организации предоставляют несправедливые условия помощи Киеву.
«К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины», — заявил в эфире канала NewsOne Рабинович.
Рабинович предложил «выгнать» МВФ из страны.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ не собирается оказывать Киеву экстренную финансовую помощь и что он готов работать лишь в рамках уже одобренной программы, передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Жителям Земли пообещали мощную магнитную бурю
- Американский публицист заявил об «ужасном состоянии» ледоколов США
- Роспотребнадзор назвал ограничения залогом стабилизации ситуации с коронавирусом
- Депутат Рады заявил, что Украина для МВФ - «дойная корова»
- Нефтяная скважина загорелась в Грачевском районе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru