Депутат Рады устроил драку в телеэфире
Бывший депутат Верховной Рады Олег Барна подрался с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут».
Сначала между оппонентами возник спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, затем политики стали обмениваться оскорблениями. После этого Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком, передает РИА Новости. Драку помогли прекратить телеведущие, которые вмешались в конфликт.
В ноябре прошлого года депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», подрались в кулуарах парламента. А в апреле этого года депутаты Херсонского областного совета устроили драку из-за российского флага. Инцидент произошел в ходе выступления члена оппозиционной партии «За жизнь» Егора Устинова, передает Ura.ru.
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