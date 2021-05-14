Депутат Рады устроил драку в телеэфире

Сначала между оппонентами возник спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, затем политики стали обмениваться оскорблениями. После этого Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком, передает РИА Новости. Драку помогли прекратить телеведущие, которые вмешались в конфликт.

В ноябре прошлого года депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», подрались в кулуарах парламента. А в апреле этого года депутаты Херсонского областного совета устроили драку из-за российского флага. Инцидент произошел в ходе выступления члена оппозиционной партии «За жизнь» Егора Устинова, передает Ura.ru.

