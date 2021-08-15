Депутат Рады предупредил об укоренении на Украине русофобии и указал на виновных

Волошин считает, что на Украине часть граждан боится улучшения отношений России и Украины и желает, заявил парламентарий в эфире телеканала News One.

«На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, еще и Кубань подарят, они всё равно будут ее ненавидеть», — цитируют Волошина «Известия».

В числе ярых русофобов на Украине - глава МИД Дмитрий Кулеба и украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко и другие представители политической элиты страны, пишет Газета.ru

«Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше», — полагает законодатель.

Напомним, Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».

