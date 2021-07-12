Путин заявил, что Украине не нужен Донбасс
Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что Донбасс не нужен Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
По его мнению, представители Украины, несмотря на заявление о «полной приверженности» Минским соглашениям, не намерены всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей, выбрав для себя образ «жертвы внешней агрессии» и торговлю русофобией.
«Люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь», - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что по-прежнему не видит альтернативы Минским соглашениям, которые дают реальный шанс мирно решить вопрос, в том числе восстановить территориальную целостность Украины.
Ранее член украинской делегации Денис Казанский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе пока на них есть представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Майя Пирогова, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Российские дипломаты встретились с задержанными россиянами Сапегой и Дудниковым
- Совет ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за мигрантов
- Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
- Зеленский хочет уломать Меркель остановить «Северный поток - 2»
- Лавров назвал визит Керри в Москву позитивным сигналом
- 30-летние гипертоники. Врачи отметили повышенное давление у молодёжи
- Создатели «Спутника V» заявили об эффективности вакцины против новых штаммов
- Число привитых выросло в Подмосковье
- Воробьев поручил поощрить стобалльников по ЕГЭ
- Глава ВОЗ заявил об ухудшении в мире эпидемиологической ситуации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru