Путин заявил, что Украине не нужен Донбасс

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что Донбасс не нужен Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

По его мнению, представители Украины, несмотря на заявление о «полной приверженности» Минским соглашениям, не намерены всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей, выбрав для себя образ «жертвы внешней агрессии» и торговлю русофобией.

«Люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что по-прежнему не видит альтернативы Минским соглашениям, которые дают реальный шанс мирно решить вопрос, в том числе восстановить территориальную целостность Украины.

Ранее член украинской делегации Денис Казанский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе пока на них есть представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Майя Пирогова, сообщает RT.

