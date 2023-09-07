Депутат Рады обвинил Киев в желании отнять у Коломойского телеканал

Украинские власти собираются отнять права на телеканал «1+1» у олигарха Игоря Коломойского, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

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Уточняется, что права на телеканал планируется передать Агентству по розыску и менеджменту активов.

В начале сентября служба безопасности Украины арестовала Игоря Коломойского, обвинив его в мошенничестве и легализации имущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
ТЕГИ:Верховная РадаИгорь Коломойский

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