Депутат Рады обвинил Киев в желании отнять у Коломойского телеканал
7 сентября 202316:46
Украинские власти собираются отнять права на телеканал «1+1» у олигарха Игоря Коломойского, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Уточняется, что права на телеканал планируется передать Агентству по розыску и менеджменту активов.
В начале сентября служба безопасности Украины арестовала Игоря Коломойского, обвинив его в мошенничестве и легализации имущества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru