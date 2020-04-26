Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле «праздником»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС «праздником». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Strana.Ua. Отмечается, что оговорку он допустил в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
«Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа. Хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы», — заявил депутат Верховной рады.
Ведущие справедливо заметили, что катастрофа — это не праздник, после чего Николай Тищенко принес и заявил, что оговорился.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года – тогда взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ
В ноябре НСН писала, что Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что посещение туристами Чернобыля в 2019 году побило рекорд. Так, за 10 месяцев прошлого года территорию зоны посетили более 107 тысяч человек. Это на 74,9% больше, чем за такой же период 2018 года.
Отмечается, что 80% посетителей иностранные граждане. В частности, больше всего туристов приехало из Великобритании (15,7 тысяч), Польши (9,3 тысяч) и Германии (7,8 тысяч), США (5,5 тысяч) и Чехии (4 тысячи).
По информации Госагентства, заметный рост начался весной после выхода американского сериала «Чернобыль», посвященной аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Сообщалось, что сериал обошел по популярности "Игру престолов".
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