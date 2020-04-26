Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле «праздником»

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС «праздником». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Strana.Ua. Отмечается, что оговорку он допустил в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

«Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, эта трагедия — чернобыльская катастрофа. Хочу напомнить всем, не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много лет назад защищали нас от этой катастрофы», — заявил депутат Верховной рады.

Ведущие справедливо заметили, что катастрофа — это не праздник, после чего Николай Тищенко принес и заявил, что оговорился.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года – тогда взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ