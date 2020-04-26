Пожары в Чернобыле уничтожили больше 11 тысяч гектаров леса

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. га леса. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что глава государства облетел на вертолете участок, который пострадал от пожара. Кроме того, украинский лидер встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.

Напомним, лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и охватил территории трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге. В отношении него возбуждено уголовное дело, отмечает Газета.ру.