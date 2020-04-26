Пожары в Чернобыле уничтожили больше 11 тысяч гектаров леса
Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. га леса. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского. Там подчеркнули, что глава государства облетел на вертолете участок, который пострадал от пожара. Кроме того, украинский лидер встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды.
Напомним, лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и охватил территории трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге. В отношении него возбуждено уголовное дело, отмечает Газета.ру.
16 апреля НСН писала, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где на днях был потушен крупный лесной пожар, из-за сильного ветра появились три очага тления древесины. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Эти очаги тления — не масштабные и не представляют угрозы, говорится в заявлении. В Госслужбе по ЧС также говорят, что угрозы для критических объектов в зоне сейчас нет. Пожарные продолжают пролив отдельных участков, где тлеют остатки древесины и торфяники.
Пожар в Чернобыле продолжался 10 дней. К 14 апреля дождь помог остановить огонь в нескольких километрах от хранилища радиационных отходов «Подлесный».
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