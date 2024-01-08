Депутат Рады Костенко назвал Зеленского политическим трупом
Депутат Верховной рады и секретарь комитета по вопросам национальной обороны и разведки Роман Костенко заявил о политической смерти президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение парламентарий высказал в интервью радио New Voice.
Костенко полагает, что Зеленский не сможет переизбраться на новый срок. Отсутствие политических перспектив должно помочь президенту не оглядываться на рейтинг и принимать непопулярные решения, отметил депутат.
В частности, Костенко назвал жизненно необходимым проведение новой волны мобилизации. Встать под ружье должен каждый гражданин страны, добавил политик.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о потере ВСУ 500 тысяч человек с начала конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru