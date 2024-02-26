Депутат Рады: К закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок
Депутаты Верховной рады подали более четырех тысяч правок к проекту закона о мобилизации, написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Сам нардеп, по его признанию, подал 40 правок из 4195. Он отметил, что перед вторым чтением проект будет рассмотрен профильным комитетом украинского парламента.
По его словам, в лучшем случае рассмотрение законопроекта в Раде начнется 6 марта, однако из-за большого количества правок процесс может затянуться на несколько дней.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить в Нацгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru