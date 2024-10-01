Депутат Рады Гончаренко назвал потерю Угледара и назвал это позором для Украины
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о потере Угледара Вооруженными силами Украины. В своем Telegram-канале он назвал это событие позором, отметив, что украинские войска удерживали город более двух лет.
Гончаренко выразил недовольство действиями министра обороны Рустема Умерова и призвал к его немедленной отставке.
Угледар расположен примерно в 60-70 км к юго-западу от Донецка и является важным логистическим пунктом в ДНР. Потеря этого города может серьезно отразиться на позиции ВСУ, отодвигая их дальше от столицы ДНР и снижая количество обстрелов в районах Еленовки и Волновахи.
Помимо этого, взятие под контроль Угледара российскими войсками увеличит давление на кураховскую группировку ВСУ и на логистические узлы, ведущие к Запорожью, что может открыть путь для дальнейшего наступления в этом направлении, передает «Радиоточка НСН».
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