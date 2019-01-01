Украина
СМИ обращают внимание, что следственные мероприятия проходят в офисе действующего лидера Украины Владимира Зеленского.
Дело Порошенко вылилось в следственные действия
12 июля01:00
Представители Государственного бюро расследований Украины проводят следственные действия в офисе президента страны, передает RT.
Сотрудники выясняют, как велись протоколы заседаний, которые связаны с планированием военных операций, во время нахождения у власти Петра Порошенко.
Следователей интересует, кто подписывал документы, под грифом «совершенно секретно».
СМИ обращают внимание, что следственные мероприятия проходят в офисе действующего лидера Украины Владимира Зеленского.
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ТЕГИ:Пётр Порошенко