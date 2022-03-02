Делегация РФ вечером прибудет на место встречи с Украиной

Делегация Российской Федерации сегодня во второй половине дня будет ждать украинскую сторону на месте встречи для продолжения переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал называть конкретное место переговоров.

По словам представителя Кремля, российская делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял её на первом раунде, заявил, что очередная встреча состоится на польско-белорусской границе.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров только что заявил, что Киев затягивает переговоры по указке Вашингтона.

