Премьер Австралии допустил отправку миротворцев на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе допустил возможность отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщил телеканал ABC.

По словам политика, сейчас ведется обсуждение «потенциального миротворчества».

«С точки зрения моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем», — указал Альбанезе.

Премьер заявил, что Австралия готова помочь Киеву. Как напомнил политик, миротворцы страны «исторически играли важную роль» в ряде сфер деятельности миротворчества в том числе в Африке и на Кипре.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер допустил отправку своих войск на Украину, чтобы обеспечить завершение конфликта, пишет 360.ru.

