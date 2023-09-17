Daily Mail: Запад ошибся, посчитав Украину добром в конфликте с Россией
Западные страны совершили ошибку, когда представили Украину добром в конфликте с Россией. Такое мнение в публикации для Daily Mail высказал британский журналист питер Хитченс.
По его словам, США и Европе начали думать о прекращении военной и финансовой поддержки Киева.
«Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше», - написал он.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в блоке не видят политических условий для завершения конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru