«Чистое безумие!» Лидер оппозиции Словакии раскритиковал передачу Украине С-300
Экс-премьер Словакии и лидер главной в стране оппозиционной партии Роберт Фицо заявил, что серьезно обеспокоен передачей Украине зенитно-ракетного комплекса С-300.
«Мы серьезно обеспокоены тем, что Хегер (премьер-министр Словакии Эдуард Хегер – прим. НСН) хочет объявить в Киеве о словацком подарке Украине - С-300. Это было бы чистым безумием», - цитирует Фицо РИА Новости.
По его мнению, это приведет его страну к все большему втягиванию в конфликт на Украине, «к которому мы не имеем никакого отношения», ради американских интересов.
Кроме того, Фицо указал, что Словакия лишится «многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot».
Ранее в пятницу Хегер подтвердил передачу Украине системы С-300, которая, по данным СМИ, была туда «тайком доставлена» из Словакии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru