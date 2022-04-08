«Чистое безумие!» Лидер оппозиции Словакии раскритиковал передачу Украине С-300

По его мнению, это приведет его страну к все большему втягиванию в конфликт на Украине, «к которому мы не имеем никакого отношения», ради американских интересов.

Кроме того, Фицо указал, что Словакия лишится «многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot».

Ранее в пятницу Хегер подтвердил передачу Украине системы С-300, которая, по данным СМИ, была туда «тайком доставлена» из Словакии.

