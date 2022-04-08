«Чистое безумие!» Лидер оппозиции Словакии раскритиковал передачу Украине С-300

Экс-премьер Словакии и лидер главной в стране оппозиционной партии Роберт Фицо заявил, что серьезно обеспокоен передачей Украине зенитно-ракетного комплекса С-300.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что Хегер (премьер-министр Словакии Эдуард Хегер – прим. НСН) хочет объявить в Киеве о словацком подарке Украине - С-300. Это было бы чистым безумием», - цитирует Фицо РИА Новости.

На Украину доставили систему ПВО С-300 из Словакии

По его мнению, это приведет его страну к все большему втягиванию в конфликт на Украине, «к которому мы не имеем никакого отношения», ради американских интересов.

Кроме того, Фицо указал, что Словакия лишится «многомиллионной системы защиты, которая лучше, чем американская Patriot».

Ранее в пятницу Хегер подтвердил передачу Украине системы С-300, которая, по данным СМИ, была туда «тайком доставлена» из Словакии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСловакияС-300
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