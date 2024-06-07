Число жертв удара ВСУ по селу в Херсонской области увеличилось до 21 человека

В результате атаки ВСУ на село Садовое в Херсонской области погибли 21 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате уже сейчас 17 человек возле этого дома и четыре человека в соседних домах с осколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, один ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице», — сказал он.

Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области

Сальдо также рассказал о том, что ВСУ выпустили ракеты по Садовому с правого берега реки Днепр с расстояния, достаточного для таких ударов.

Он отметил, что украинские военные использовали дрон для разведки местности и не обнаружили присутствия российских военных, что, по его мнению, указывает на то, что целью удара было запугивание мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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