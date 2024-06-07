Число жертв удара ВСУ по селу в Херсонской области увеличилось до 21 человека

В результате атаки ВСУ на село Садовое в Херсонской области погибли 21 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате уже сейчас 17 человек возле этого дома и четыре человека в соседних домах с осколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, один ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице», — сказал он.