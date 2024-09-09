Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех
Число пострадавших в результате обстрела села Грузское в Белгородской области возросло до трех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Две женщины обратились в Борисовскую центральную районную больницу. У одной из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у другой — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания первой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 в Белгороде.
Гладков также отметил, что после проверки повреждений в четырех частных домах и одном коммерческом объекте обнаружены повреждения остекления, фасада и легкового автомобиля, а также повреждения на линиях электропередач. В результате, жители села временно остались без электроэнергии.
Губернатор добавил, что оперативные и аварийные службы продолжат работу на месте и займутся восстановлением после согласования с Минобороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru