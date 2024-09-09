Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до трех

Число пострадавших в результате обстрела села Грузское в Белгородской области возросло до трех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Две женщины обратились в Борисовскую центральную районную больницу. У одной из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у другой — минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. После оказания первой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 в Белгороде.