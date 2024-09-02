Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228
Число раненых в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы региона возросло до 228 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
Из них 11 являются детьми. На данный момент в стационарах находятся 57 человек, включая двух детей.
По информации правительства области, на территории региона организовано 94 пункта временного размещения (ПВР), где проживает почти 7 тыс. человек. Из них 1 408 — дети.
В 25 других регионах страны функционируют 123 ПВР, в которых находятся 2 974 человека, из которых 1 309 детей. В общей сложности в пунктах временного размещения по всей стране размещены 10 254 человека, в том числе 3 086 детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru