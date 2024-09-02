Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228

Число раненых в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы региона возросло до 228 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

Из них 11 являются детьми. На данный момент в стационарах находятся 57 человек, включая двух детей.