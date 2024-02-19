Число миллионеров на Украине с начала конфликта с РФ выросло на 16%
С начала конфликта с Россией на Украине значительно выросло число миллионеров, написал в своем Telegram-канале председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
Речь идет о людях, которые получают в год более миллиона гривен ($26 тысяч). Таковых стало больше на 2,8 тысячи человек, уточнил Гетманцев.
По словам парламентария, по итогам 2023 года общая сумма задекларированных украинцами доходов составила более 147 миллиардов гривен.
Европейский совет 1 февраля объявил, что все страны сообщества договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Ежегодно Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru