Число миллионеров на Украине с начала конфликта с РФ выросло на 16%

С начала конфликта с Россией на Украине значительно выросло число миллионеров, написал в своем Telegram-канале председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

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Речь идет о людях, которые получают в год более миллиона гривен ($26 тысяч). Таковых стало больше на 2,8 тысячи человек, уточнил Гетманцев.

По словам парламентария, по итогам 2023 года общая сумма задекларированных украинцами доходов составила более 147 миллиардов гривен.

Европейский совет 1 февраля объявил, что все страны сообщества договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Ежегодно Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: National Bank of Ukraine (NBU)/Flickr
ТЕГИ:Верховная РадаУкраина

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