Число миллионеров на Украине с начала конфликта с РФ выросло на 16%

Речь идет о людях, которые получают в год более миллиона гривен ($26 тысяч). Таковых стало больше на 2,8 тысячи человек, уточнил Гетманцев.

По словам парламентария, по итогам 2023 года общая сумма задекларированных украинцами доходов составила более 147 миллиардов гривен.

Европейский совет 1 февраля объявил, что все страны сообщества договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Ежегодно Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

