Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию

По его словам, среди украинцев нарастает сопротивление мобилизации. Соскин полагает, что в скором времени работникам военкоматов будут грозить расправы.

«Вы этого не понимаете?" - обратился Соскин к Зеленскому.

Верховная рада ранее продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».

