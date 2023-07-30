Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию
30 июля 202317:59
Из-за продолжения мобилизации ситуация на Украине выходит из-под контроля. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, среди украинцев нарастает сопротивление мобилизации. Соскин полагает, что в скором времени работникам военкоматов будут грозить расправы.
«Вы этого не понимаете?" - обратился Соскин к Зеленскому.
Верховная рада ранее продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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- Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru