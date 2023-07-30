Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию

Из-за продолжения мобилизации ситуация на Украине выходит из-под контроля. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, среди украинцев нарастает сопротивление мобилизации. Соскин полагает, что в скором времени работникам военкоматов будут грозить расправы.

«Вы этого не понимаете?" - обратился Соскин к Зеленскому.

Верховная рада ранее продлила действие в стране военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:МобилизацияВладимир ЗеленскийУкраина

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