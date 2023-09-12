Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж

Отмечается, что бывший священник Одесской епархии УПЦ за деньги способствовал выезду украинцев в стране ЕС под видом церковных клириков. В ведомстве сообщили, что он предоставлял подложные списки миссионеров, якобы направлявшихся за рубеж по делам общины.

Ранее украинский суд признал священника канонической УПЦ виновным в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

