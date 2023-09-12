Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж

Украинские силовики задержали в Одесской области экс-диакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за помощь уклонистам в выезде за рубеж. Об этом сообщил Telegram-канал СБУ.

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Отмечается, что бывший священник Одесской епархии УПЦ за деньги способствовал выезду украинцев в стране ЕС под видом церковных клириков. В ведомстве сообщили, что он предоставлял подложные списки миссионеров, якобы направлявшихся за рубеж по делам общины.

Ранее украинский суд признал священника канонической УПЦ виновным в сотрудничестве с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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