Минобороны России: перехвачен дрон ВСУ в акватории Черного моря

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинский дрон был перехвачен и упал в акватории Черного моря.

Сегодня ранее самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем, сообщали в Минобороны России.

Накануне на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

