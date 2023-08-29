Минобороны России: перехвачен дрон ВСУ в акватории Черного моря

Украинская сторона пыталась атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты ВСУ «Нептун»

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинский дрон был перехвачен и упал в акватории Черного моря.

Сегодня ранее самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем, сообщали в Минобороны России.

Накануне на севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМинобороны РФПВО

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