Буданов заявил о проигранной в 2014 году информационной войне

«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году», - сказал Буданов в интервью Reuters.

По его словам, Киев проанализировал ошибки и подготовился к новому витку противостояния с Россией. В 2022 году Украина начала информационную войну «по-другому», отметил руководитель ГУР.

Буданов ранее признал отсутствие успехов в контрнаступлении украинской армии. Он считает, что ВСУ достигнут успехов позже. Конкретные сроки глава ГУР называть не стал, сообщает «Радиоточка НСН».

