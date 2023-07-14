Буданов заявил о проигранной в 2014 году информационной войне
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев проиграл информационную войну в 2014 году.
«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году», - сказал Буданов в интервью Reuters.
По его словам, Киев проанализировал ошибки и подготовился к новому витку противостояния с Россией. В 2022 году Украина начала информационную войну «по-другому», отметил руководитель ГУР.
Буданов ранее признал отсутствие успехов в контрнаступлении украинской армии. Он считает, что ВСУ достигнут успехов позже. Конкретные сроки глава ГУР называть не стал, сообщает «Радиоточка НСН».
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