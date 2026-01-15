Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского
15 января 202607:25
Урегулирование ситуации на Украине затягивается из-за позиции Киева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский», - ответил глава Белого дома на вопрос, почему усилия США еще не позволили урегулировать конфликт.
По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин готов к заключению сделки, однако Киев готов на это «в меньшей степени».
Ранее американский президент высказал мнение, что «добивается прогресса» на направлении урегулирования на Украине, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин: С начала СВО жертвами обстрелов ВСУ стали более тысячи человек
- Над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА
- Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского
- Бастрыкин: На счету «ангарского маньяка» 91 убийство
- СМИ: Коммерческие батутные центры могут запретить
- Иран заявил о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций
- «Роскосмос»: Корабль Crew Dragon с экипажем Crew-11 отстыкован от МКС
- Глава Минобороны Германии разглядел в надписи «СССР» на свитере Лаврова «вызов всему миру»
- На маркетплейсах обнаружили потенциально опасные капли для глаз
- СМИ: В России впустую потратили 1 млрд рублей на создание отечественной виагры
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru