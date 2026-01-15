Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского

В MAX опровергли слухи о взломе национального мессенджера Коммерческие батутные центры в России могут запретить Иран заявил о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций Дональд Трамп заявил, что у него состоялся отличный телефонный диалог с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту отстыковался от МКС