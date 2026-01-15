Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского

Урегулирование ситуации на Украине затягивается из-за позиции Киева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский», - ответил глава Белого дома на вопрос, почему усилия США еще не позволили урегулировать конфликт.

По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин готов к заключению сделки, однако Киев готов на это «в меньшей степени».

Ранее американский президент высказал мнение, что «добивается прогресса» на направлении урегулирования на Украине, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: Zuma / ТАСС
