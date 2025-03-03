Британия готова отправить войска и самолеты на Украину
3 марта 202519:13
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова направить свои войска и авиацию для поддержки Украины.
Выступая в палате общин, он подчеркнул, что Лондон может сыграть ведущую роль в отправке наземных подразделений и самолетов, если в этом возникнет необходимость.
Стармер также отметил, что успех таких миссий будет зависеть от сильной поддержки со стороны США. l
Ранее он заявлял о намерении создать международную коалицию для обеспечения безопасности Украины и защиты существующих договоренностей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru