Британия готова отправить войска и самолеты на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна готова направить свои войска и авиацию для поддержки Украины.

Выступая в палате общин, он подчеркнул, что Лондон может сыграть ведущую роль в отправке наземных подразделений и самолетов, если в этом возникнет необходимость.

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Стармер также отметил, что успех таких миссий будет зависеть от сильной поддержки со стороны США. l

Ранее он заявлял о намерении создать международную коалицию для обеспечения безопасности Украины и защиты существующих договоренностей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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